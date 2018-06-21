ФК «Сызрань-2003» прекратил сущестование вслед за пятью российскими командами

ФК «Сызрань-2003» из Самарской области, занявший в минувшем первенстве второго дивизиона третье место в зоне «Урал-Поволжье», стал шестым в это межсезонье профессиональным российским клубом, прекратившим существование вслед за «Тосно», «Амкаром», «Кубанью» (краснодарский клуб будет переименован в «Екатеринодар»), «Энергомашем» и «Афипсом», сообщает Sports.ru.

— Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло непростое решение не подавать заявку на участие в первенстве России среди клубов ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» в сезоне 2018/19. Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил команде выступить в новом сезоне, — прокомментировал ситуацию президент клуба Максим Симонов.

