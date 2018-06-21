Экс-директора ФК «Анжи» заподозрили в краже 1,1 миллиона долларов у китайских болельщиков ЧМ-2018

Бывший исполнительный директор футбольного клуба «Анжи» Эльдар Исаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



По версии следствия, Исаев обещал предоставить болельщикам из Китая билеты на чемпионат мира по футболу — 2018, гостиничные номера и паспорта болельщиков. В заявлении, поступившем от граждан КНР, говорится, что они перечислили на счета «Анжи МСК» $1,1 млн, но не получили билеты и гостиничные номера, передает «Коммерсант».

По данным издания, 18 июня полиция задержала Исаева вместе с гражданской женой Жанной Брютовой, президентом ООО «Анжи МСК», в одном из столичных банков.

Исаев был одним из руководителей ООО «Анжи МСК», которое занимается туристическим бизнесом, бронированием билетов, размещением в гостиницах и т. д.

Обвиняемый заявил, что не причастен к хищению денежных средств. По его словам, в конце прошлого года к нему обратилась китайская юридическая компания с просьбой организовать приобретение билетов на ЧМ-2018. Исаев утверждает, что внес около 1 тыс. китайцев в специальный реестр и сделал им паспорта болельщиков. С билетами же возникли проблемы.