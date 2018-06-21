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Рапиристки Башкортостана и Татарстана — чемпионки Европы

09:37, 21.06.2018

Российские рапиристки завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Сербии, сообщает официальный сайт Федерации фехтования России.

В составе сборной выступила башкирская фехтовальщица Анастасия Иванова вместе с Мартой Мартьяновой из Татарстана, Инной Дериглазовой и Светланой Трипаниной.

В четвертьфинале российская четверка победила испанок (42:21). В полуфинале россиянки оказались сильнее сборной Франции (45:31), а в финале в упорной борьбе уступили итальянкам 41:40. Победу итальянкам принес точный укол Алисы Вольпи за 3 секунды до конца поединка.

Напомним, что ранее золотые награды выиграли мужчины, в состав которых вошли Тимур Арсланов и Тимур Сафин из Башкортостана.

Спорт БашкортостанТатарстан
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