Рапиристки Башкортостана и Татарстана — чемпионки Европы

Российские рапиристки завоевали серебряные медали на чемпионате Европы в Сербии, сообщает официальный сайт Федерации фехтования России.

В составе сборной выступила башкирская фехтовальщица Анастасия Иванова вместе с Мартой Мартьяновой из Татарстана, Инной Дериглазовой и Светланой Трипаниной.

В четвертьфинале российская четверка победила испанок (42:21). В полуфинале россиянки оказались сильнее сборной Франции (45:31), а в финале в упорной борьбе уступили итальянкам 41:40. Победу итальянкам принес точный укол Алисы Вольпи за 3 секунды до конца поединка.

Напомним, что ранее золотые награды выиграли мужчины, в состав которых вошли Тимур Арсланов и Тимур Сафин из Башкортостана.