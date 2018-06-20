Тимур Арсланов и Тимур Сафин завоевали золотые медали чемпионата Европы

Воспитанники башкирского спорта Тимур Арсланов и Тимур Сафин завоевали золотые медали на континентальном первенстве в Нови-Саде (Сербия), сообщает официальный сайт Федерации фехтования России.

Они стали лучшими в турнире рапиристов в составе российской четверки вместе с Дмитрием Жеребченко и Алексеем Черемисиновым.

В полуфинале они разгромили мушкетеров Франции — 45:10. А в финальном раунде им противостояли рапиристы из Италии. Матч был достаточно упорным, но окончательный счет довольно убедительный в пользу россиян — 45:38.

В борьбе за третье место поляки победили французов со счетом 45:39.