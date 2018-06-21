Главы строительных фирм, похитившие у пермских дольщиков 147 млн рублей, получили реальные сроки

Руководители пермской строительной организации «Кайзер» судом были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

С 2013 по 2015 годы два коммерсанта оказывали риелторские услугу населению. Бизнесмены вводили своих клиентов в заблуждение относительно намерений исполнить договорные условия, согласно которым они должны были построить 11 многоквартирных домов в срок до IV квартала 2014 года в Перми.

Однако возведение домов даже не началось. При этом рtэлторы, как оказалось, вообще не имели возможности организовать строительство жилых домов и оформлять разрешительные документы на застройку этих объектов.

Потерпевшими по делу оказалcz 171 человек. По словам пермяков, они обратились в «Кайзер» из-за низких цен на квартиры и якобы быстрых сроков ввода домов в эксплуатацию.

Всего под видом договоров купли-продажи квартир мошенники похитили более 147 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 67 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге двум риелторам было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет со штрафом 500 тыс. рублей каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее бизнесмены пытались обжаловать приговор, но судебная коллегия краевого суда оставила приговор без изменений.

Напомним, компания из Удмуртии поможет дольщикам Казани в обмен на бесплатный участок для строительства.