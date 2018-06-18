Компания из Удмуртии поможет дольщикам Казани в обмен на бесплатный участок для строительства

Застройщик из Удмуртии «Комос-строй» планирует оказать помощь в решении проблемы обманутых дольщиков в Казани, достроив один из предложенных властями объектов.



При этом компания рассчитывает получить бесплатно участок для строительства собственного жилого комплекса.

«Мы встретились с первым вице-премьером РТ, предложили свое участие. На удивление, нас достаточно хорошо встретили, мы почувствовали, что инвестиционный климат в Казани сегодня очень благоприятный. И мы поняли для себя, что готовы участвовать в этих проектах», — заявил коммерческий директор компании Александр Кузнецов.

В настоящее время компания ведет переговоры о том, какой именно объект будет достраивать. При этом «Комос-строй» зайдет на рынок с собственными подрядчиками и планирует закончить строительство в кратчайшие сроки при соблюдении всех технологических норм.

Отмечается, что компания может принять участие в завершении и других долгостроев. Подробнее — в материале «Реального времени».