Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с «Тимер банком» из-за американских санкций

Платежные системы Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с казанским «Тимер банком» из-за попадания его основного акционера — банка «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк) в санкционный список США. Об это говорится в заявлении кредитной организации.

«Международные платежные системы VISA и MasterCard известили о прекращении сотрудничества с «Тимер Банк» (ПАО), что привело к отсутствию возможности обслуживания пластиковых карт, выпущенных Банком, а также временной приостановке деятельности банкоматной сети», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что банк стал прямым участником национальной платежной системы «Мир» и скоро начнет выпуск соответствующих карт.

Напомним, что РФК-банк 15 декабря 2017 года был назначен санатором «Тимер Банка». Единственным акционером РФК-банка является АО «Рособоронэкспорт», который обслуживает предприятия «Ростеха». Затем в январе кредитная организация завершила сделку по приобретению 99,9% акций «Тимер Банка».