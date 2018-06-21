США не вывели из-под пошлин сталелитейную продукцию России

Администрация США создала специальный механизм, позволяющий американским компаниям подавать запросы о выводе из-под импортных пошлин приобретаемых ими в других странах стали и алюминия.



Россия не вошла в число стран, чью продукцию министерство торговли США вывело из-под пошлин на основании рассмотрения первых соответствующих прошений американских компаний, передает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

«В настоящее время удовлетворены 42 запроса о выводе из-под действия пошлин семи различных компаний, импортирующих сталелитейную продукцию из Бельгии, Германии, Китая, Швеции и Японии», — отметили в торговом ведомстве.

Кроме того, министерство отклонило 56 аналогичных запросов от 11 других американских компаний. Отмечается, что прошения компаний обычно удовлетворяют в случае отсутствия аналогичных товаров на внутреннем рынке и обеспокоенности на уровне нацбезопасности в отношении конкретной продукции.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшее время введет дополнительные импортные пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке. Стоимость ответных торговых ограничений на первом этапе составит около $93 млн.