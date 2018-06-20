Россия введет ответные меры на пошлины США на сумму $93 млн — Минэкономразвития

Стоимость ответных торговых ограничений в отношении товаров из США на первом этапе составит около $93 млн. Об этом сообщили в Минэкономразвития.



«$537,6 млн — это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше — около $93 млн», — передают «Ведомости» со ссылкой на министерство.

Отмечается, что эти суммы равны сборам от дополнительных таможенных пошлин, поясняют в министерстве. Москва 22 мая уведомила ВТО о планах ввести ответные меры на аналогичную сумму.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Накануне министр экономического развития Максим Орешкин объявил, что Россия в ближайшее время введет ответные ограничения.