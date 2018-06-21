США могут отказаться от работы с Human Rights Watch

Вашингтон может отказаться сотрудничать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch и другими группами, которые не поддержали предложенную США реформу Совета ООН по правам человека.



«Вы должны знать, что ваши усилия не дать ход переговорам (о реформе СПЧ ООН) и мешать реформе стали одной из причин выхода США из Совета», — передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо постпреда США при ООН Никки Хейли.

Год назад Хейли перечислила главные направления для реформирования СПЧ: «улучшить качество состава Совета» и избавиться от «предвзятой антиизраильской повестки».

Ранее СМИ сообщили, что США могут покинуть Совет ООН по правам человека (СПЧ) из-за неэффективности данного органа с точки зрения американских властей. В постпредстве России при ООН обвинили США в попытке превратить Совет ООН по правам человека в инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран.