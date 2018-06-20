Россия выдвинула свою кандидатуру в состав СПЧ ООН в 2021—2023 годах

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021—2023 годы. Об этом сообщили в постоянном представительстве страны при ООН.



«Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021—2023 годы», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря миссии Федора Стржижовского.

Членство РФ в СПЧ истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в том же году страна не была переизбрана в совет.

Ранее СМИ сообщили, что США могут покинуть Совет ООН по правам человека (СПЧ) из-за неэффективности данного органа с точки зрения американских властей.