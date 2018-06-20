Постпредство РФ обвинило США в попытке использовать СПЧ ООН в своих интересах

В постпредстве России при ООН обвинили США в попытке превратить Совет ООН по правам человека в инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран.



«На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря российской дипмиссии Федора Стржижовского.

По его словам, Совет ООН по правам человека «является ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека» и «работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества».

«К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе», — отметил Стржижовский.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021—2023 годы.