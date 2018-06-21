Песня казанского ВИА «Волга-Волга» стала саундтреком к фильму киношколы Бондарчука

Студентка киношколы Федора Бондарчука и продюсеров кинокомпании «Водород» Виктория Рунцова сняла фильм «Твою мать». Саундтреком к фильму девушка выбрала песню казанского ВИА «Волга-Волга» — «Ира».

«В этом году мне позвонила Виктория с предложением использовать нашу «Иру» в качестве саундтрека к новому фильму. Девушка, как выяснилось, очень хорошо знакома с нашим творчеством. Она сказала, что никакая другая композиция в этом фильме звучать не может. Потом звонил и сам Бондарчук. Для нас это интересный опыт», — цитирует художественного руководителя и солиста группы Антона Салакаева «Татар информ».



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