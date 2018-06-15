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Жерар Депардье и Пьер Ришар снимут фильм о Мордовии

04:29, 15.06.2018
Жерар Депардье и Пьер Ришар снимут фильм о Мордовии
Фото: commons.wikimedia.org / Cruks

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал, что французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар могут снять фильм о республике.

По его словам, Депардье написал сценарий.

«Я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира. По сценарию в фильме играют Депардье и Ришар, которые знакомят зрителей с Мордовией», — цитирует «РИА Новости» Волкова.

Отмечается, что это была инициатива актеров.

«Мы обсуждали совместные проекты, какие-то из них реализованы, какие-то не пошли. А это предложение решили обсудить после чемпионата», — пояснил глава республики.

Ранее Депардье сыграл роль Иосифа Сталина в экранизации романа Жана-Даниэля Бальтассата «Диван Сталина». После чего Минкультуры РФ отозвало у фильма прокатное удостоверение из-за показа в нем материалов, запрещенных законодательством.

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