Жерар Депардье и Пьер Ришар снимут фильм о Мордовии
Глава Мордовии Владимир Волков рассказал, что французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар могут снять фильм о республике.
По его словам, Депардье написал сценарий.
«Я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира. По сценарию в фильме играют Депардье и Ришар, которые знакомят зрителей с Мордовией», — цитирует «РИА Новости» Волкова.
Отмечается, что это была инициатива актеров.
«Мы обсуждали совместные проекты, какие-то из них реализованы, какие-то не пошли. А это предложение решили обсудить после чемпионата», — пояснил глава республики.
Ранее Депардье сыграл роль Иосифа Сталина в экранизации романа Жана-Даниэля Бальтассата «Диван Сталина». После чего Минкультуры РФ отозвало у фильма прокатное удостоверение из-за показа в нем материалов, запрещенных законодательством.ОбществоКультура
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