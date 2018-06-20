Путин назначил новых послов РФ в Мексике и Аргентине
Президент России Владимир Путин подписал указы о смене послов РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, Виктора Коронелли назначили на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Мексике. Ранее он занимал должность посла России в Аргентине. Его место занял Дмитрий Феоктистов.
Ранее Путин сменил послов России в Португалии, Перу и на Кубе.ОбществоВласть
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