На продолжение ремонта объектов культурного наследия в Свияжске и Болгаре потратят 362,5 млн рублей

Министерство культуры РТ объявило тендер на продолжение проведения ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия на территориях острова-града Свияжск и Болгарского городища в рамках реализации комплексного проекта «Культурное наследие остров-град Свияжск и древний Болгар» в 2018 году. На это из бюджетов РФ и РТ выделят 362 млн рублей.

В частности, в Свияжске будет произведен ремонт и реставрация ограды мужского монастыря с церквью, братских корпусов Иоанно-Предтеченского женского монастыря, Троицкой церкви, здания бывшего Ольгинского приюта и т. д. Также будут отреставрированы памятники архитектуры XIII—XIX веков на территории Болгарского городища.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 июля, итоги будут подведены 9 июля, сообщается на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что на развитие музеев в Свияжске и Болгаре потратят 227 млн рублей.