Счетная палата будет называть имена чиновников, допустивших нарушения
Счетная палата будет называть имена чиновников и министерств, которые допустили нарушения. Об этом сегодня на заседании Госдумы сообщил Алексей Кудрин.
«Мы будем очень четко называть и министерства, и чиновников, которые отвечают за тот или иной конкретный показатель», — цитирует Кудрина ТАСС.
По его словам, к ответственности по административным нарушениям по итогам проверок за прошлый год были привлечены 130 лиц. В их числе замминистра спорта, замглавы Минвостокразвития, замминистра промышленности и торговли, уточнил Кудрин.
Он также отметил, что в конечном счете предписания Счетной палаты в большинстве своем исполняются.
Напомним, что по итогам 2017 года Счетная палата выявила нарушений на 1,8 трлн рублей. Из этой суммы 760 млрд рублей относятся к «Роскосмосу».ОбществоВласть
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