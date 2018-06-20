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Счетная палата будет называть имена чиновников, допустивших нарушения

16:12, 20.06.2018
Счетная палата будет называть имена чиновников, допустивших нарушения
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Счетная палата будет называть имена чиновников и министерств, которые допустили нарушения. Об этом сегодня на заседании Госдумы сообщил Алексей Кудрин.

«Мы будем очень четко называть и министерства, и чиновников, которые отвечают за тот или иной конкретный показатель», — цитирует Кудрина ТАСС.

По его словам, к ответственности по административным нарушениям по итогам проверок за прошлый год были привлечены 130 лиц. В их числе замминистра спорта, замглавы Минвостокразвития, замминистра промышленности и торговли, уточнил Кудрин.

Он также отметил, что в конечном счете предписания Счетной палаты в большинстве своем исполняются.

Напомним, что по итогам 2017 года Счетная палата выявила нарушений на 1,8 трлн рублей. Из этой суммы 760 млрд рублей относятся к «Роскосмосу».

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