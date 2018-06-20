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Счетная палата в 2017 году выявила в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд рублей

12:35, 20.06.2018
Счетная палата в 2017 году выявила в «Роскосмосе» нарушения на 760 млрд рублей
Фото: скриншот youtube.com

По итогам 2017 года Счетная палата выявила нарушений на 1,8 трлн рублей. Из этой суммы 760 млрд рублей, или более 40%, относятся к деятельности «Роскосмоса». Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Сразу скажу, что 760 млрд (рублей) из этой суммы — это нарушения по учету в «Роскосмосе». В том числе по результатам этих проверок открыты и уголовные дела», — цитирует Кудрина «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Счетная палата вернула в бюджет РФ более 19 миллиардов рублей за 2017 год.

ЭкономикаФинансы
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