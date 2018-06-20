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Власти Башкирии заплатят более 60 тысяч рублей за футляры для медалей

15:43, 20.06.2018
Власти Башкирии заплатят более 60 тысяч рублей за футляры для медалей
Фото: google.ru/maps/скриншот

Правительство Башкирии определило поставщика футляров для медалей «За самоотверженный труд в РБ». ООО «Фермо Мобайл» возьмется за работу за 61,5 тысячи рублей.

Согласно сообщению, опубликованному на портале госзакупок, компания должна поставить 100 футляров.

В техзадании подробно указаны размеры, материалы и другие характеристики заказываемых изделий.

Прилагается и снимок награды, для которой необходимо изготовить футляр.

ОбществоВласть Башкортостан
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