Звезды татарской эстрады сняли клип в поддержку родного языка

Звезды татарской эстрады записали клип на композицию «Туган телем» — в поддержку родного языка. Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

В песне поется о том, как прекрасен татарский язык и какое значение он имеет для людей.

Съемки проходили при участии студии «Видимый свет». Среди звезд татарской эстрады в клипе снялись Венера Ганиева, Айдар Галимов, Айгуль Валиуллина, Максуд Юлдашев, Асаф Валиев, Зуфар Билалов и другие.



Слова к композиции написал общественный и государственный деятель Татарстана, писатель и поэт Разиль Валеев. Автором музыки выступил композитор и пианист Эльмир Низамов, а режиссером видео стал Тимур Шайхутдинов.



Напомним, что накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изучении родных языков. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».