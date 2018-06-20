Новости общества

16:21 МСК
Новости раздела
Общество

Звезды татарской эстрады сняли клип в поддержку родного языка

15:16, 20.06.2018 1
Звезды татарской эстрады сняли клип в поддержку родного языка
Фото: скриншот видео youtube.com

Звезды татарской эстрады записали клип на композицию «Туган телем» — в поддержку родного языка. Соответствующее видео опубликовано на Youtube.

В песне поется о том, как прекрасен татарский язык и какое значение он имеет для людей.

Съемки проходили при участии студии «Видимый свет». Среди звезд татарской эстрады в клипе снялись Венера Ганиева, Айдар Галимов, Айгуль Валиуллина, Максуд Юлдашев, Асаф Валиев, Зуфар Билалов и другие.

Слова к композиции написал общественный и государственный деятель Татарстана, писатель и поэт Разиль Валеев. Автором музыки выступил композитор и пианист Эльмир Низамов, а режиссером видео стал Тимур Шайхутдинов.

Напомним, что накануне Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изучении родных языков. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем