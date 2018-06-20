В тренерский штаб «Уфы» вошел Дмитрий Кириченко

В тренерский штаб «Уфы» вошел Дмитрий Кириченко, сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Кириченко — воспитанник ставропольского футбола. Играл за «Ростсельмаш», ЦСКА, ФК «Москва», раменский «Сатурн», «Ростов» и «Мордовию». Выступал также за сборную России.

После отставки Курбана Бердыева летом 2016 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Ростова». Под его руководством клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя в квалификации «Аякс» (Бердыев при этом являлся тренером-консультантом).

Ранее главным тренером «Уфы» стал воспитанник футбола Мелеуза Сергей Томаров. Контракт с которым был подписан на три года.

