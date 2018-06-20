В Казань на матч ЧМ-2018 прилетел министр культуры и спорта Испании

Сегодня в Казань прилетел министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, который встречал его в Международном аэропорту Казани.

Напомним, сегодня в Казани сыграют сборные Испании и Ирана. Начало матча — в 21.00 по московскому времени.

Напомним, что 16 июня Казань принимала матч сборных Франции и Австралии. Он закончился со счетом 2:1, а на стадионе за игрой наблюдали более 41 тыс. зрителей. Благодаря этому столица Татарстана вошла в топ-5 городов по посещаемости матчей ЧМ-2018.