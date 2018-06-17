Казань вошла в топ-5 городов по посещаемости матчей ЧМ-2018

Казань вошла в топ-5 городов России по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу. Матч между сборными Франции и Австралии на стадионе «Казань Арена» посмотрели 41 279 зрителей.

Самым посещаемым стал матч открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией в Москве на стадионе «Лужники» — 78 011 зрителей. Меньше всего зрителей посетили матч Египет — Уругвай на стадионе «Екатеринбург Арена» — 27 015 человек, говорится в исследовании агентства «ТурСтат».

В топ-5 городов России по посещаемости матчей мундиаля также вошли Санкт-Петербург, Сочи и Саранск.

По состоянию на конец дня 16 июня матчи ЧМ-2018 посетили 368 547 человек.

Напомним, что вчера в Казани сборная Франции победила Австралию в матче ЧМ-2018 со счетом 2:1.