Бизнесмен, осужденный за гибель вице-спикера Заксобрания Пермского края, вышел на свободу

Пермский краевой суд принял решение об условно-досрочном освобождении предпринимателя Алексея Бусарова, которого признали виновным в смерти вице-спикера пермского парламента Сергея Митрофанова.

Судья, рассмотрев апелляционную жалобу, изменил решение Чердынского суда, который отказал бизнесмену в выходе на свободу в апреле 2018 года, передает «РБК-Пермь».

Таким образом, Бусаров отбыл, считая время под следствием и нахождение в СИЗО, в колонии-поселении 1,5 года из назначенных 2 лет 11 месяцев лишения свободы.

Напомним, в конце 2016 года Алексей Бусаров на личном автомобиле Mercedes-Benz насмерть сбил вице-спикера Заксобрания Пермского края Сергея Митрофанова, гулявшего с собакой возле элитного хутора неподалеку от Перми.

Суд признал 43-летнего бизнесмена виновным в гибели чиновника и приговорил к 2 годам 11 месяцам заключения в колонии-поселении.