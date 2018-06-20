Башкирская генкомпания вложит в проект программы развития теплоэнергетики республики 7,6 млн рублей

ООО «Башкирская генерирующая компания» (БГК, входит в ПАО «Интер РАО») потратит на разработку схемы и программы развития теплоэнергетики в РБ 7,6 млн рублей. Для этого БГК привлекла ООО «Инженерный центр энергетики Башкортостана».

Контракт был заключен 14 июля, сообщает «Интерфакс».

Планируется, что инженерный центр до 17 декабря 2018 года разработает общий план развития теплоэнергетики в РБ. Также должны быть разработаны схемы выдачи электрической мощности Затонской ТЭЦ и Уфимской ТЭЦ-2.