Депутат Госдумы предложил обязать таксистов установить тахографы

В Госдуме предложили обязать таксистов оборудовать автомобиль тахографами, которые позволяют контролировать время в пути и отдых. Соответствующий запрос в Минтранс РФ подготовил депутат Иван Сухарев.

Он отметил, что европейский опыт свидетельствует о снижении аварийности и смертности на 20—30% благодаря тахографам.

«Такие результаты возможны за счет того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов. К чему это приводит, мы видели недавно в центре Москвы, когда уснувший таксист протаранил пешеходов. Поэтому считаю, что необходимо в самое ближайшее время ввести обязательную установку на машины такси тахографов и ужесточить ответственность за их отсутствие», — приводит слова Сухарева RT.

Ранее Таганский суд арестовал до 16 августа таксиста Чынгыза Анарбека, который въехал в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего семь человек получили травмы. Обвиняемый свою вину полностью признал. Он рассказал, что работал без полноценного сна несколько дней и в момент ДТП перепутал газ и тормоз. Также Анарбек публично попросил прощения у пострадавших и их родственников.