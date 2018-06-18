Сбившего пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца

Таганский суд арестовал до 16 августа таксиста Чынгыза Анарбека, который въехал в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего семь человек получили травмы.



Следствие просило об аресте, так как обвиняемый может бежать, в том числе за границу.



Анарбек полностью признал свою вину. По его словам, он работал без полноценного сна несколько дней и в момент инцидента из-за усталости перепутал газ и тормоз.

Также обвиняемый публично попросил прощения у пострадавших и их родственников за случившееся, передает «РИА Новости».



Напомним, что инцидент произошел 16 июня в районе дома 5/2 по улице Ильинке. В результате ДТП травмы получили семь пешеходов.