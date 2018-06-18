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Сбившего пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца

18:43, 18.06.2018
Сбившего пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
Фото: скриншот twitter.com

Таганский суд арестовал до 16 августа таксиста Чынгыза Анарбека, который въехал в группу пешеходов в центре Москвы, в результате чего семь человек получили травмы.

Следствие просило об аресте, так как обвиняемый может бежать, в том числе за границу.

Анарбек полностью признал свою вину. По его словам, он работал без полноценного сна несколько дней и в момент инцидента из-за усталости перепутал газ и тормоз.

Также обвиняемый публично попросил прощения у пострадавших и их родственников за случившееся, передает «РИА Новости».

Напомним, что инцидент произошел 16 июня в районе дома 5/2 по улице Ильинке. В результате ДТП травмы получили семь пешеходов.

Происшествия
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