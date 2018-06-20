Индексация пенсий в 2019 году будет на уровне вдвое выше инфляции — Силуанов

В 2019 году рост пенсий составит примерно 7%, а инфляция в 2018 году будет около 3%. С учетом этого пенсии в следующем году будут проиндексированы на уровень вдвое выше уровня инфляции предыдущего года. Об этом заявил первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов.



«Уже в следующем году ежемесячное увеличение составит около 1 000 руб. Если сравнивать с действующей пенсией, она составляет чуть больше 14 тыс. руб. в месяц. Мы считаем, что такая прибавка скажется, в том числе на доходах наших пенсионеров. Это рост пенсий примерно на 7%. Напомню, что в этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4—4,5%. Учитывая то, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза», — цитирует его RNS.

Ранее в Минтруде сообщили, что после повышения пенсионного возраста пенсии в реальном выражении за пять—шесть лет вырастут на 8—10%.