Минпросвещения оценило цифровизацию учебников в более чем 500 миллиардов рублей
Министерство просвещения планирует к 2020 году частично избавиться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы.
Отмечается, что бюджет проекта может составить 507,3 млрд рублей. Ученикам предоставят «сертифицированные в установленном порядке устройства персонального доступа», передает РБК со ссылкой на версию паспорта нового приоритетного проекта «Цифровая школа».
Кроме того, дети смогут дистанционно участвовать в уроке при нетяжелом заболевании. При этом к 2025 году все школьные медкабинеты установят взаимодействие «в электронном виде» с детскими поликлиниками.
Отмечается, что ведомство дорабатывает документ с учетом приоритетов, обозначенных в новых майских указах президента.ОбществоОбразование
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