Минпросвещения оценило цифровизацию учебников в более чем 500 миллиардов рублей

Министерство просвещения планирует к 2020 году частично избавиться от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной школы.

Отмечается, что бюджет проекта может составить 507,3 млрд рублей. Ученикам предоставят «сертифицированные в установленном порядке устройства персонального доступа», передает РБК со ссылкой на версию паспорта нового приоритетного проекта «Цифровая школа».

Кроме того, дети смогут дистанционно участвовать в уроке при нетяжелом заболевании. При этом к 2025 году все школьные медкабинеты установят взаимодействие «в электронном виде» с детскими поликлиниками.

Отмечается, что ведомство дорабатывает документ с учетом приоритетов, обозначенных в новых майских указах президента.