«Камгэсэнергострой» вышел из учредителей «Ак Барс Металла»
ПАО «Камгэсэнергострой» вышел из состава учредителей ООО «Ак Барс Металл». Соответствующее решение накануне принял совет директоров компании, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля «Камгэсэнергостроя» в «Ак Барс Металле» составляла 8,1227%. Остальные 91,8773% принадлежат ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», которое осталось единственным учредителем компании.
Ранее ПАО «Татфондбанк» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Холдинговая компания «Ак Барс», ООО «Ак Барс Металл» и ПАО «Камгэсэнергострой» на 250 млн рублей.Бизнес Татарстан
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