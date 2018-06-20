В Пермском крае откроют пять новых туристических маршрутов для путешественников

В рамках проекта «Тур-перезагрузка. Предуралье» краевые власти планируют создать пять новых туристических маршрутов в Прикамье.

Программа будет реализована с 1 по 6 июля в нескольких районах края (Березовском, Кишертском, Кунгурском, Ординском, Суксунском, Уинском), а также в городе Кунгур, сообщили в пресс-службе губернатора. Главная цель проекта — развитие туризма в регионе.

По выбранным территориям пройдет инспекционный тур, участники которого определят соответствие туристического продукта всем основным требованиям безопасности и комфортного отдыха. В состав экспертной группы вошли ученый-историк, краевед, маркетолог, фотограф и проектный управляющий.

Планируется, что для удобства путешественников будет составлена карта с новыми маршрутами.

Напомним, город Пермь ассоциируется у туристов с «Реальными пацанами» и «бешеным автобусом».