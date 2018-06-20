Иран отказался от участия во встрече ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что не будет участвовать в министерской встрече ОПЕК+ 23 июня в Вене.



По его словам, он улетит сразу после встречи с представителями стран-членов ОПЕК. Зангане также повторил, что выступает против возможного решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, сообщает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что члены ОПЕК обсуждают увеличение нефтедобычи на 300—600 тыс. баррелей в сутки в течение ближайших нескольких месяцев.