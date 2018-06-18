Члены ОПЕК могут увеличить нефтедобычу на 300—600 тысяч баррелей в сутки

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждают вариант наращивания добычи нефти на 300—600 тыс. баррелей в сутки в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, окончательное решение могут принять на этой неделе в Вене. Также члены ОПЕК хотят «наладить сотрудничество между картелем, Россией и другими производителями нефти — так называемой группой ОПЕК+, в которую входят 24 страны».

Издание отмечает, что «перспектива более тесной связи России с ОПЕК» поможет уговорить Иран и Венесуэлу поддержать рост добычи во второй половине года.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия предложат странам, входящим в ОПЕК+, повысить добычу нефти в III квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки. Иран, Венесуэла и Ирак выступили против этого.

