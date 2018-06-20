Орешкин заявил о возможном пересмотре ВВП за 2017 год

Пересмотр Росстатом показателей промышленного производства за 2016—2018 годы может привести к пересчету ВВП в 2017 году.

«Такой положительный пересмотр промпроизводства будет означать, что есть вероятность пересмотра ВВП (за 2017 г.) в сторону повышения, но это произойдет в конце года, когда традиционно Росстат производит пересмотр показателей за предыдущий год», — цитируют министра «Ведомости».

По новой оценке Росстата, промышленность в 2017 г. выросла не на 1%, а на 2,1% (данных за 2016 г. пока нет), в январе-марте 2018 г. — не на 1,9%, а на 2,8%, а в апреле — не на 1,3%, а на 3,9%.

Ранее Орешкин заявил, что новый налоговый режим для самозанятых может заработать с 1 июля 2019 года.

