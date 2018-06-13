Новый налоговый режим для самозанятых могут ввести с 1 июля 2019 года

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что новый налоговый режим для самозанятых может заработать с 1 июля 2019 года.



«Я думаю, что [налоговый режим для самозанятых заработает] с 1 июля 2019 года. Мы будем ориентироваться примерно на эту дату, чтобы сделать возможным внедрение этого нового режима», — цитирует ТАСС Орешкина.

Отмечается, что этот режим может стать единым не только для самозанятых, но и для малого бизнеса.



«Главное в этом режиме — это, конечно же, упрощение всей истории, связанной с отчетностью. По большому счету, кроме ведения книги продаж в упрощенном виде, в виде приложения, использования специального банковского счета, с точки зрения отчетности предпринимателям больше ничего не придется делать», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что минэкономразвития предложит значительно увеличить объем финансирования малого бизнеса из бюджета.