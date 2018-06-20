ЧМ-2018: 20 июня — фавориты Испания, Португалия и Уругвай
В среду, 20 июня, на ЧМ-2018 по футболу будут сыграны три поединка — один в группе «А» и два в группе «В».
- Москва, 15.00 мск, группа «В», Португалия — Марокко, трансляция — «Матч ТВ»
- Ростов-на-Дону, 18.00 мск, группа «А», Саудовская Аравия — Уругвай, трансляция — «Матч ТВ»
- Казань, 21.00 мск, группа «В», Испания — Иран, трансляция — Первый канал.
Накануне с одинаковым счетом 2:1 в группе «Н» сборная Японии вырвала победу у команды Колумбии, а сенегальцы обыграли сборную Польши. Сенегал и Япония возглавили этот квартет.
В группе «А» сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала, уверенно обыграв соперников из Египта — 3:1.
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