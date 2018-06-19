Сенегал обыграл Польшу на ЧМ-2018

Сборная Сенегала обыграла команду Польши со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Матч проходил на стадионе «Спартак» в Москве. Голы забили Тиагу Ционек (38-я минута, автогол), Мбайе Ньянг (60) — Гжегож Крыховяк (86), сообщает «Коммерсантъ».

Следующий матч Сенегал сыграет с Японией 24 июня в Екатеринбурге, Польша встретится в тот же день с Колумбией в Казани.

Ранее сборная Колумбии проиграла Японии в матче первого тура чемпионата мира по футболу — 2018. Матч на «Мордовии Арене» в Саранске завершился со счетом 1:2. Игра собрала 40 842 зрителя.