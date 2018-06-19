Колумбия сенсационно проиграла Японии в матче ЧМ-2018

Сборная Колумбии проиграла Японии в матче первого тура чемпионата мира по футболу — 2018. Матч на «Мордовии Арене» в Саранске завершился со счетом 1:2. Игра собрала 40 842 зрителя.

У японцев отличились Синдзи Кагава (6) и Юйа Осака (73). В составе колумбийцев забил Хуан Кинтеро (39).

Отметим, что на 3-й минуте первое на ЧМ-2018 удаление получил центральный защитник сборной Колумбии Карлос Санчес, выбив мяч руками из ворот.

На матче в Саранске присутствовала принцесса Японии Хисако Такамадо.