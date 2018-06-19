«Газпром» подтвердил попытки «Нафтогаза» арестовать активы компании в Британии

«Газпром» подтвердил попытки «Нафтогаза» арестовать активы компании на территории Великобритании. Сделано это было в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору сторон о транзите топлива через Украину.

В пресс-службе российской компании отметили, что ранее аппеляционный суд Швеции отменил решение. В связи с чем действия предпринимаются вопреки закону. Однако «Газпром» сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов (суда Лондона, — прим. ред.), когда они официально поступят в наш адрес», — цитирует представителя корпорации «Интерфакс».

Ранее «Нафтогаз» обратился в Апелляционный суд Швеции для отмены приостановки процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $2,6 млрд.