Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан арестовали по подозрению в шпионаже
Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ арестовал до 13 августа члена правления ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан по подозрению в шпионаже в пользу Румынии.
Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. В компании говорят, что Цуркан находится в отпуске.
Обыски были проведены и у ряда сотрудников Минэнерго, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж.Происшествия
комментарии
2. а в Румынии эти установки установлены о которых тут пишут...
3. интересно, а будут писать, что она силой мысли может до них дотянуться?