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Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан арестовали по подозрению в шпионаже

19:57, 19.06.2018 1
Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан арестовали по подозрению в шпионаже

Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ арестовал до 13 августа члена правления ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан по подозрению в шпионаже в пользу Румынии.

Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. В компании говорят, что Цуркан находится в отпуске.

Обыски были проведены и у ряда сотрудников Минэнерго, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:08
    1. жоржик. судя по её глазам она родственница Влада Дракулы... э дальняя, так скажем... э
    2. а в Румынии эти установки установлены о которых тут пишут...
    3. интересно, а будут писать, что она силой мысли может до них дотянуться?
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