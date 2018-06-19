Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан арестовали по подозрению в шпионаже

Лефортовский райсуд по ходатайству ФСБ арестовал до 13 августа члена правления ПАО «Интер РАО» Карину Цуркан по подозрению в шпионаже в пользу Румынии.

Ей инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. В компании говорят, что Цуркан находится в отпуске.

Обыски были проведены и у ряда сотрудников Минэнерго, сообщает «Коммерсантъ».



Ранее Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж.