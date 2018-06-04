Мосгорсуд приговорил украинца Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно». Прокурор просил приговорить подсудимого к четырнадцати годам колонии, передает «РИА Новости».

Также отмечается, что суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ.

Адвокат Марк Фейгин заявил, что защита обжалует приговор. По словам защитника, он не надеется на апелляцию, а рассчитывает именно на обмен

на руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Напомним, что ФСБ задержала Романа Сущенко в октябре 2016 года. Его обвинили в шпионаже. ФСБ считает Сущенко кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

