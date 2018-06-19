Россия поднялась на две позиции в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности

Россия поднялась в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности на две позиции. Сейчас в составленном специалистами Международного института управленческого развития рейтинге РФ занимает 40-е место.

Первую строчку заняли США, которые за год также поднялись на две позиции. Сингапур, занимавший первую строчку в прошлогоднем рейтинге, переместился на второе место. На одну позицию опустилась и Швеция, став третьей. На четвертом месте — Дания, на пятом — Швейцария.

Всего было исследовано 63 страны, сообщает «Коммерсант».

Ранее был опубликован рейтинг качества дорог стран мира по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017—2018. В него вошли 137 государств. Россия — на 114-м месте (2,9 балла).