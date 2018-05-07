Россия может ограничить импорт из США из-за пошлин на сталь

Подкомиссия Минэкономики по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле обсудила возможность ограничения импорта из США в ответ на введение ввозных пошлин на сталь и алюминий.



Речь идет об отдельных статьях импорта из США «в случае, если с американской стороной не будут достигнуты взаимоприемлемые договоренности о компенсациях», сообщает пресс-служба Минэкономики.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины вступили в силу 23 марта.