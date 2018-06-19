Власти Башкирии занялись «выявлением» одаренных детей

Правительство Башкирии начало работу над системой «выявления, сопровождения и развития молодых талантов». Власти подготовили концепцию развития одарённых детей и молодёжи в РБ.

Таким образом, власти республики хотят противостоять оттоку из республики талантливых выпускников, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Отмечается, что уже сейчас 98 финалистов Всероссийской олимпиады закреплены за вузами республики. Университеты РБ планируют тестировать школьников, проводить экскурсии по факультетам и занятия по олимпиадным предметам.

Также комплексом мер предусматривается создание сети предуниверсариев при вузах региона на базе подведомственных им школ-интернатов.