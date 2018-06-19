Минниханову вручили высшую награду FISU — медаль Жана Петижана

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову вручили высшую награду Международной федерации университетского спорта (FISU) — медаль Жана Петижана — за вклад в подготовку к летней Универсиаде 2013 года.

Награду глава РТ получил из рук президента FISU Олега Матыцина и генерального секретаря организации Эрика Сенрона в прошедшие выходные, сообщается на сайте организации.

Премия была учреждена в 2013 году в честь основателя Универсиады Жана Петижана.