Казанский суд отправил за решетку сына судьи за пьяный наезд со смертельным исходом

Фото: Реальное время

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани отказался прекращать за примирением сторон уголовное дело о пьяном таране 23-летнего Сергея Мельникова. О мировой с сыном судьи Арбитражного суда Поволжского округа просили родственники погибшего и четыре пассажира, получившие тяжкие травмы.

Такое решение потерпевшие приняли после возмещения вреда на суммы от 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Последней взять деньги согласилась бывшая продавщица «Пятерочки» Людмила Попова, которая после перелома тазобедренного сустава лишилась работы и арендованной квартиры.

Вчера до заседания суда Попова заявляла журналисту «Реального времени», что намерена добиваться наказания для виновника аварии и ее бед, однако после продолжительного разговора с адвокатом обвиняемого кардинально изменила свою позицию.

В прениях гособвинитель запросил для подсудимого 2 года и 6 месяцев колонии-поселения с лишением водительских прав на срок в 3 года. Судья Марсель Ахметшин не нашел оснований для более мягкого наказания. И постановил взять Мельникова под стражу в зале суда.





Судом установлено: 30 января 2018 года, в 1 час 40 минут, на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина нетрезвый водитель Kia Optima, пытаясь уйти от полицейской погони, на скорости врезался в остановившуюся на светофоре «семерку». В результате погиб 19-летний пассажир отечественного авто, еще четверо получили тяжелые травмы.