Промпроизводство в Марий Эл выросло на 2,6%

Индекс промпроизводства за 5 месяцев 2018 года составил 2,6% по отношению к тому же периоду прошлого года.

Маристат подсчитал, что в январе — мае 2018 года добыча полезных ископаемых в республике выросла сразу на 24,8%. По обрабатывающим производствам рост составил 1,9%. В энергетике отмечено повышение на 2,4%, в водоснабжении и утилизации отходов — 17,4%, следует из материалов ведомства.

При этом рост добычи полезных ископаемых обусловлен ситуацией с щебнем. За пять месяцев эта отрасль выросла в 2,9 раза.

Производства мяса птицы подскочило на 27,9%. По категории «Сыры» зафиксирован рост в 42,6%. Высокий показатель также отмечается по производству дверей и окон (39,2%).

Наибольшее падение отмечено в производстве переработанной и консервированной рыбы. Показатель достиг только 22,2% от уровня января — мая 2017-го.