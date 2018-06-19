Матч сборной Польши в Казани посетит «король польских фанатов»

Встречу сборных Колумбии и Польши, которая состоится 24 июня на «Казань Арене», посетит «король польских фанатов» Анджей Бобовски. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

«Особым гостем на стадионе «Казань Арена» в день проведения матча между сборными Польши и Колумбии станет «король польских футбольных болельщиков» — господин Анджей Бобовски не пропускал ни одного мирового первенства с 1978 года и в общей сложности посетил 135 матчей на чемпионатах мира», — говорится в заявлении мэрии Казани.



Также отмечается, что с 20 по 24 июня в столице Польши, Варшаве, пройдут Дни татарской кухни. В мероприятии примет участие шеф-повар из Казани, который познакомит поляков с традиционной татарской кухней.