В Саранск прибыла принцесса Японии Такамадо

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетела в Саранск. Она намерена поддержать сборную страны в матче ЧМ-2018 против Колумбии.

Такамадо стала первым членом императорской семьи Японии, посетившим Россию за последние 100 лет, передает Russia Today.

Власти Мордовии приготовили для Такамадо, которая приезжает на все чемпионаты мира по футболу с 1998 года, культурную и экскурсионную программу. В Саранске она пробудет до 20 июня.

Напомним, что сборные Японии и Колумбии сыграют сегодня в 15.00. Встреча пройдет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».