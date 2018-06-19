«Балтика» познакомила партнеров с технологией производства пива

Об истории пенного напитка, процессе производства, правилах профессиональной дегустации и принципах ответственного потребления смогли узнать партнеры пивоваренной компании «Балтика» в рамках проекта «Пивной сомелье». Это образовательная кампания, рассчитанная на специалистов, отвечающих за продажи, — барменов, сотрудников торговых сетей, а так же потребителей — то есть всех, кто хочет со знанием дела оценивать те или иные сорта пива. В Набережных Челнах в проекте приняли участие более 20 представителей торговой сети «Эссен».

Участникам было интересно узнать, что из 75 стран мира, куда «Балтика» поставляет свою продукцию, в 43 странах она является единственным российским поставщиком. Более детальным оказался разговор о качестве продукции — именно из-за него многие зарубежные партнеры выбирают компанию. Представители «Балтики» рассказали о том, что качество контролируется на каждом этапе — от закупки сырья до поставки на полки магазинов. Ведь именно соблюдение правил перевозки и условий хранения помогает максимально сохранить вкус и аромат пива.

«Всегда с уважением относилась к продукции «Балтики», сама поклонник ваших светлых сортов. Но одно дело — судить о пиве с чисто потребительской точки зрения, и совсем другое — знать точно, почему его можно смело рекомендовать покупателям. Сегодня узнала, что «балтийцы» контролируют качество пива по многим параметрам и на всех этапах — от поля до бутылки. При таком ответственном подходе неудивительно, что пиво у «Балтики» такое, что нравится огромному количеству потребителей», — делится впечатлениями Татьяна Кашапова, заместитель директора гипермаркета «Эссен».

Участники проекта «Пивной сомелье» научились самостоятельно оценивать пенный напиток по критериям, по которым пивовары и независимые сертифицированные эксперты оценивают продукцию «Балтики», — это соответствие рецептуре, пеностойкость, экстрактивность начального сусла, содержание алкоголя, уровень налива и цвет, а в завершение встречи — освоили секреты профессиональной дегустации.

В компании хорошо налажена работа с обратной связью от потребителей. Вопросы и пожелания по качеству продукции передаются по телефону «горячей линии» и через корпоративный сайт. Общение во время лекций «Пивного сомелье» также позволяет получить важную информацию от потребителей, которая анализируется и используется для совершенствования процессов, улучшения качества продукции и новых разработок.

Партнерский материал